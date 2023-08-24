Назван объем соцвыплат населению в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - За 7 месяцев 2023 года в Азербайджане по социальным выплатам населению выплачено 4 миллиарда 614 миллионов манатов.

Как сообщает в четверг Trend, данную информацию распространил Государственный фонд социальной защиты населения.

Было отмечено, что это на 792 миллиона манатов, или на 20,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, что в результате проводимых в Азербайджане социальных реформ в 2,7 раза увеличилась минимальная заработная плата, в 2,5 раза - минимальная пенсия, на 65 процентов - среднемесячная заработная плата, в 2,1 раза - медианная зарплата, вырос в 2,5 раза фонд заработной платы, в 2,1 раза - среднемесячная пенсия, в 5 раз - социальные пособия и пенсионные выплаты. Среднемесячный размер адресной социальной помощи увеличился в 2,5 раза, за счет создания более 10 новых видов социальных выплат и введения ряда льгот в системе социального обеспечения еще более расширена сфера действия этой системы. Годовой объем средств, дополнительно выделяемых на эти социальные реформы, достиг 6,8 миллиарда манатов.