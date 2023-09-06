В Азербайджане 654 школы нуждаются в ремонте - Эмин Амруллаев

БАКУ/Trend/- На данный момент 654 школы в Азербайджане нуждаются в ремонте или восстановлении.

Как передает в среду Trend, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев во время брифинга для СМИ, посвященного новому учебному году.

"За последние годы количество аварийных школ сократилось до 30 процентов. В основном это маленькие школы", - сказал министр.

Отметим, что министерство науки и образования проводит брифинг для СМИ. На брифинге выступает министр науки и образования Эмин Амруллаев.