В Азербайджане будет разработана новая карта оползневых зон (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет разработана новая карта оползневых зон.

Об этом в среду сообщил Trend председатель правления Агентства геолого-разведочных работ при министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики Али Алиев.

По его словам, всего на территории страны выявлено и нанесено на карту 99 локальных оползневых зон.

"Поскольку 42 из них расположены в непосредственной близости от инфраструктуры и населенных пунктов, на этих территориях проводятся регулярные мониторинги. Остальные 57 зон - локального характера. Серьезной угрозы для населения они не представляют. На этих территориях также ведутся наблюдения. За последние два года количество таких локальных оползней увеличилось", - сказал он.

Он отметил, что в следующем году планируется разработать новую карту оползневых зон.

"Имеющаяся до сих пор карта была утверждена Кабинетом министров в 2015 году. В следующем году на эту карту также будут нанесены новые оползневые зоны и те, которые могут потенциально появиться. Карта будет совместно разработана министерством экологии и природных ресурсов и министерством по чрезвычайным ситуациям", - добавил А.Алиев.