Внесена ясность в грядущие изменения в назначении пенсий в Азербайджане (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будут продолжены реформы в целях обеспечения выполнения предстоящих задач по реализации пенсионного обеспечения посредством более совершенных механизмов, а также приведения системы в соответствие с современными вызовами.

Как передает в понедельник Trend, об этом говорится в ответе министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана на вопрос об изменениях в назначении пенсий.

Было отмечено, что министерством совместно с соответствующими государственными органами в целях совершенствования системы пенсионного обеспечения, в том числе улучшения социального благосостояния пенсионеров, а также дальнейшего укрепления принципов социального страхования, обеспечения финансовой устойчивости государственного пенсионного обеспечения были осуществлены серьезные реформаторские меры.

"Только за последний год в качестве примера можно привести имеющие большое значение в этом направлении позитивные изменения в механизме исчисления и устранения капитального принуждения к пенсионному обеспечению лиц, занятых на работах с особо вредными и тяжелыми условиями труда, изменения в законодательстве об усилении пенсионного обеспечения лиц, имеющих право на трудовую пенсию по возрасту и на льготных условиях за детей.

Наряду с этим с 1 января 2023 года введен механизм повышения всех видов пенсий в едином порядке путем их индексации. Таким образом, обеспечено автоматическое повышение всех видов пенсий в начале каждого года. С этого года, после включения в ежемесячные пенсии лиц, получающих пенсии на особых условиях, 10 процентов, а также материальной помощи в размере 200 манатов, выплачиваемой в течение года другим пенсионерам, итоговые суммы пенсий были проиндексированы в соответствии с годовым темпом роста среднемесячной номинальной заработной платы.

Кроме того, появилась возможность перерасчета и увеличения общего размера пенсий государственных служащих, военнослужащих и других лиц этой категории, путем перерасчета общей суммы их пенсии на основе капитала, накопленного ими в период работы или в момент увольнения в течение 6 лет после назначения пенсии.

В целях обеспечения выполнения предстоящих задач по осуществлению пенсионного обеспечения посредством более совершенных механизмов, а также адаптации системы к современным вызовам, будут продолжены дальнейшие реформы", - говорится в сообщении ведомства.

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