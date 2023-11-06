Необходимо перенести модель "Чистый город" в регионы – депутат парламента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Управление отходами в регионах идет слабо. Необходимо перенести модель "Чистый город" в регионы.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса (парламент) по молодежи и спорту, труду и социальной политике, аграрной политике, региональным вопросам и природным ресурсам, энергетике и экологии заявил председатель комитета парламента по природным ресурсам, энергетике и экологии, депутат Садиг Гурбанов.

Он подчеркнул, что необходимо ускорить работу по созданию "зеленой энергетической зоны" и достижению целей в этом направлении.

"Еще одной проблемой являются последствия изменения климата. Средства, выделяемые из госбюджета на эту сферу в следующем году, незначительно увеличились по сравнению с этим годом. Несмотря на увеличение средств в небольших объемах, работа в этом направлении продолжается. Необходимо выдвигать на первый план рациональное использование водных ресурсов. Азербайджан, как и весь мир, ждут угрозы. Потому что Азербайджан относится к числу маловодных стран. Мы даже во много раз отстаем от многих других стран по потреблению воды на душу населения", - добавил С.Гурбанов.

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