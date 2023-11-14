На посевном участке в Агдаме обнаружено захоронение

БАКУ /Trend/ - На посевном участке в Агдамском районе обнаружено захоронение.

Как сообщает во вторник Trend, в селе Мирашелли Агдамского района во время вспашки земли трактором на посевном участке жителя села Джейхуна Керимова была обнаружена большая каменная плита, которая, как выяснилось, является частью захоронения.

По словам представителя главы исполнительной власти Агдамского района по административно-территориальному округу села Ахмедагалы Магеррама Алиева, правоохранительные органы провели проверку территории.

По предварительным данным, обнаружено древнее захоронение. Его длина составляет 1,90 метра, ширина - 0,60 метра.

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