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В Баку выросла среднемесячная заработная плата педагогов

Общество Материалы 20 декабря 2023 11:04 (UTC +04:00)
В Баку выросла среднемесячная заработная плата педагогов

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - В Баку выросла среднемесячная заработная плата педагогов.

Как сообщает в среду Trend, в 2023 году среднемесячная заработная плата учителей, работающих в общеобразовательных учреждениях, подведомственных Управлению образования города Баку, составила 976 манатов.

Среднемесячная заработная плата педагогов-воспитателей, работающих в дошкольных образовательных учреждениях, подведомственных Управлению образования города Баку, составила 612 манатов.

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