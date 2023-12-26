На азербайджано-иранской границе обнаружены 64 кг наркотиков, есть задержанные

БАКУ /Trend/ - На служебной территории пограничного отряда "Гёйтепе" Пограничных войск Госпогранслужбы Азербайджана задержаны лица, пытавшиеся переправить из Ирана в Азербайджан большую партию наркотических средств.

Об этом Trend сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы Азербайджана.

24 декабря в 23:50 на служебной территории пограничной заставы, расположенной вблизи села Остайыр Ярдымлинского района, пограничным нарядом было зафиксировано передвижение 4 неизвестных лиц со стороны Ирана. Служебная территория была немедленно оцеплена, правоохранительные органы были проинформированы о проведении поисковых мероприятий. Был задержан один из нарушителей границы - житель села Остайыр Ярдымлинского района Рагимов Халид Тейюб оглу.

Во время осмотра территории было обнаружено и изъято наркотических средств общим весом 64 килограмма 332 грамма (64 килограмма 300 граммов марихуаны, 32 грамма опиума) и 100 таблеток препарата, содержащего психотропные вещества.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных 25 декабря совместно с сотрудниками отдела полиции Ярдымлинского района, были установлены личности других членов преступной группировки, которые ранее, воспользовавшись сложным рельефом местности, смогли скрыться. Так, в 00:35 были задержаны жители Ярдымлинского района − Рагимов Саиг Тейюб оглу и Джаббаров Джавид Алииса, в 10:30 - Гасымов Нурлан Фитат оглу.

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