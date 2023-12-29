Госкомитет Азербайджана распространил информацию в связи с обручением 12-летней девочки

БАКУ /Trend/ - Государственный комитет Азербайджана по проблемам семьи, женщин и детей распространил информацию в связи с обручением 12-летней девочки в Сабирабаде,сообщает Trend.

Как сказал пресс-секретарь госкомитета Теймур Марданоглу, еще до того, как информация об этом была опубликована в СМИ и социальных сетях, на основе данных, поступивших из района, с участием сотрудников соответствующих структур, комиссии по делам несовершеннолетних и защите прав при Исполнительной власти Сабирабадского района, а также сотрудников полиции и Сабирабадского центра поддержки детей и семьи при комитете состоялось посещение этой семьи, были взяты объяснительные, доведено до внимания, что подстрекательство к браку в раннем возрасте создает ответственность по закону.

"От родителей было получено письменное обязательство, что до достижения несовершеннолетней 18 лет свадьба не состоится. Было отмечено, что в обратном случае виновные будут привлечены к ответственности в соответствии с законом. Указанная семья находится под контролем Сабирабадского центра поддержки детей и семьи Государственного комитета, исполнительной власти и правоохранительных органов. Чтобы случившееся не оказало негативного влияния на психологическое состояние девочки, психологи Комиссии и Центра проведут с ней беседы", - отмечается в сообщении.

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