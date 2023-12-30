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В Баку предотвращено вмешательство в исторический памятник

Общество Материалы 30 декабря 2023 16:11 (UTC +04:00)
В Баку предотвращено вмешательство в исторический памятник

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Выявлено вмешательство в памятник архитектуры местного значения под инвентарным номером 3350, расположенный по адресу: город Баку, Сабаильский район, улица Юсифа Мамедалиева, 21.

Как сообщает в субботу Trend, данный факт был выявлен сотрудниками Бакинского регионального управления Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры.

"В связи с допущенным нарушением владельцу объекта было сделано предупреждение. Умывальник, пристроенный к фасадной части на первом этаже исторического памятника, демонтирован. Еще раз призываем граждан внимательнее относиться к вопросам сохранения культурного наследия", - говорится в сообщении Госслужбы.

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