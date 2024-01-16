В Азербайджане завершена выплата пенсий за январь

БАКУ /Trend/ - Государственный фонд социальной защиты, подведомственный министерству труда и социальной защиты населения Азербайджана, завершил выплату пенсий за январь по стране.

Как сообщает во вторник Trend, 10 января были выплачены пенсии за январь лицам, проживающим в городах Баку и Сумгайыт и в Абшеронском районе, 16 января - в остальных регионах Азербайджана, а также пенсии, назначенные на льготных условиях.

Граждане могут получить пенсии посредством банковских карт в банкоматах соответствующих банков.

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