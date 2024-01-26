Произведено новое назначение в руководстве Агентства развития медиа Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Состоялось первое заседание Наблюдательного совета Агентства развития медиа Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend, в заседании приняли участие председатель Наблюдательного совета Дагбеи Исмаилов, члены совета Вугар Алиев, Шафаг Мехралиева, Севиль Микаилова, Эльчин Шихлы и исполнительный директор Агентства Ахмед Исмаилов.

Открывая заседание вступительным словом, председатель Наблюдательного совета Дагбеи Исмаилов подчеркнул, что под руководством Президента Ильхама Алиева в азербайджанских СМИ продолжаются реформы. Основными задачами являются поддержка развития СМИ на новом этапе, подготовка специалистов в области медиа и организация их дополнительного образования, стимулирование деятельности субъектов аудиовизуальных, печатных, онлайн-медиа и информационных агентств, в том числе журналистов и других работников СМИ, внедрение новых информационно-коммуникационных технологий и инноваций.

На заседании был представлен и принят годовой отчет о деятельности Агентства развития медиа за 2023 год, проведен подробный обмен мнениями о проделанной работе, а также о дальнейших этапах реформ.

Затем в соответствии с Уставом агентства на основании представления исполнительного директора был вынесен на голосование и утвержден вопрос о назначении Натига Мамедли на должность заместителя исполнительного директора.

Кроме того, Наблюдательный совет утвердил структуру Агентства развития медиа и принял решение о создании Нахчыванского регионального управления Агентства.

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