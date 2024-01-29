Закир Гасанов встретился с Хулуси Акаром (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 29 января министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией, возглавляемой депутатом Великого Национального собрания Турции, председателем парламентской комиссии по национальной обороне, экс-министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром.

Об этом Trend сообщили в минобороны Азербайджана.

Поприветствовав гостей, генерал-полковник З.Гасанов выразил удовлетворение их визитом в Азербайджан. Министр особо подчеркнул, что дружеские и братские отношения глав государств Азербайджана и Турции играют важную роль в развитии двустороннего военного сотрудничества стран, равно как и сотрудничества во всех других областях по восходящей линии.

В свою очередь, Хулуси Акар выразил удовлетворение визитом в Азербайджан и поблагодарил за оказанное гостеприимство. Отметив особую важность достижения двусторонних отношений между Азербайджаном и Турцией уровня стратегического союзничества, он подчеркнул значимость подобных визитов.

На встрече были обсуждены вопросы региональной безопасности и ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.

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