Минздрав организовал в Физули просветительскую акцию для школьников

БАКУ /Trend/ - 23 февраля Центр общественного здравоохранения и реформ минздрава провел в городе Физули просветительское мероприятие и акцию, посвященную пропаганде здорового образа жизни.

Как сообщили в пятницу Trend в министерстве здравоохранения Азербайджана, в рамках программы «Большое возвращение на освобожденные от оккупации территории», являющейся одним из основных приоритетов Азербайджанской Республики, министерством здравоохранения продолжаются мероприятия по пропаганде здорового образа жизни среди граждан, вернувшихся на освобожденные от оккупации территории.

Представители Центра выступили с презентациями на темы «Охрана здоровья», «Здоровый образ жизни» и другие темы. В презентациях была представлена информация о здоровом образе жизни для комплексного развития детей школьного возраста, рекомендации по плановому и систематическому подходу к здоровому питанию и физической активности. Также была представлена подробная информация об интернет-портале “Sağlam uşaq” (Здоровый ребенок) (https://saglamusaq.az/) и его мобильном приложении, разработанном и введенном в эксплуатацию Центром общественного здравоохранения и реформ министерства здравоохранения. Было отмечено, что портал, предназначенный для учащихся, преподавателей и родителей, содержит полезную информацию по вопросам охраны и укрепления здоровья, просветительские материалы, видеоролики и интерактивные игры.

Затем была проведена просветительская акция по пропаганде здорового образа жизни. В целях закрепления полученных знаний среди школьников была организована интерактивная игра-викторина на тему «Здоровый образ жизни». Отличившимся участникам были вручены подарки.

В просветительском мероприятии и акции приняли участие около 300 учащихся, учителей и родителей.



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