Проблема в Facebook и Instagram не является локальной - госслужба Азербайджана (ОБНОВЛЕНО)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 20. 20)

БАКУ /Trend/ - Проблема в Facebook и Instagram носит глобальный характер, и от поставщиков услуг пока не поступало никаких заявлений об основной причине проблемы.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджана, передает Trend.

Отметим, что Государственная служба специальной связи и информационной безопасности ведет постоянный контроль и мониторинг электронных аккаунтов государственных учреждений.

20:20

Возник глобальный сбой в соцсетях. Так, пользователи в Азербайджане испытывают проблемы со входом в Facebook и Instagram.

Как сообщает Trend, попытка войти в аккаунт завершается автоматическим выходом, а повторно зайти в свой аккаунт не представляется возможным.

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