Мы имеем доступ к большим технологиям, которые могут помочь в решении глобальных проблем - Кирилл Габурич

БАКУ /Trend/ - Мы имеем доступ к большим технологиям, которые могут помочь нам в решении глобальных проблем.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал бывший премьер-министр Молдовы Кирилл Габурич на XI Глобальном Бакинском форуме.

По его мнению, сегодня у человечества есть все необходимые ресурсы для решения таких проблем, как глобальное потепление, загрязнение окружающей среды, проблемы здравоохранения, обеспечение доступа к образованию и обеспечение продовольствием.

"Нужно правильно расставить приоритеты. И эти приоритеты должны быть приняты во внимание. Нам нужно выстроить честный и уважительный глобальный диалог, в котором мы будем находить компромиссы, объединяющие нас", - добавил он.

Отметим, что в XI Глобальном Бакинском форуме принимают участие представители многих стран, а также престижных международных организаций: более 350 гостей из более чем 70 стран.

На Форуме, который продлится до 16 марта, пройдут глобальные дискуссии по итогам COP28 и подготовке к COP29, будут рассмотрены факторы, создающие угрозы новому миропорядку, а также вопросы безопасности и перспективы обеспечения мира, построения устойчивости в раздробленном мире, его влияния на глобальный мир, будут обсуждены пути решения стоящих перед человечеством вызовов, затронуты конфликты и мегаугрозы, сотрясающие мир, включая вопросы климата, продовольственной и ядерной безопасности. В то же время состоятся дискуссии о роли военных и экономических союзов в глобальном управлении, региональных перспективах, Европейском Союзе и его отношениях с соседями, молодежной политике, путях повышения устойчивости к глобальным вызовам, неравенстве, нехватке природных ресурсов и вопросах миграции, искусственного интеллекта, а также новых парадигмах безопасности в эпоху дронов и кибероружия.