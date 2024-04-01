В Азербайджане существует проблема очередей на лечение лиц, страдающих наркоманией - Сабина Алиева

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане существует проблема очередей на лечение лиц, страдающих наркоманией.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявила Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева во время выступления на круглом столе, посвященном теме "Психическое здоровье и права лиц, страдающих психическими заболеваниями в Азербайджане".

"Говоря о психическом здоровье и правах человека, невозможно не затронуть проблему наркомании. С сожалением хочется отметить, что проблема наркомании в Азербайджане сохраняет свою актуальность. Незаконный оборот наркотических средств, обеспечение прав лиц, страдающих наркоманией, являются важными вопросами и находятся с нашей стороны под пристальным вниманием. Существует также проблема очередей в лечении лиц, страдающих наркозависимостью. Во время визита в Республиканский наркологический центр, проведенного нами в прошлом году, стало известно, что на тот день 2000 пациентов ожидают в очереди на размещение в центре. Обращая внимание на этот вопрос, выражаю свою обеспокоенность, призываю соответствующие органы принять необходимые меры в этом направлении", - сказала она.

По словам Сабины Алиевой, хотя сегодня в Азербайджане, особенно на территории столицы, существует множество негосударственных реабилитационных центров, которые борются с различными видами зависимостей - наркоманией, алкоголизмом и т.д., существуют пробелы в механизмах регулирования и контроля их деятельности.

"Это приводит к серьезным проблемам, опасным для жизни и здоровья людей, проходящих там реабилитацию",- добавила она.

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