Сотрудники структур минэкологии и природных ресурсов Азербайджана получат надбавки к зарплате

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана внес изменения в устав юридического лица публичного права "Агентство геологической разведки" и устав юридического лица публичного права "Агентство геодезии и картографии".
Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал в связи с этим постановление, сообщает в субботу Trend.
Изменением предусмотрены отчисления из средств, оставшихся в распоряжении Агентства геологической разведки, на доплаты к должностным окладам сотрудников министерства и премирование.
В Устав юридического лица публичного права "Агентство геодезии и картографии" добавлен новый пункт.
Отмечается, что из средств, оставшихся в распоряжении Агентства, предусмотрены отчисления на доплаты к должностным окладам сотрудников министерства и премирование.
Отметим, что оба агентства подчиняются министерству экологии и природных ресурсов.
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