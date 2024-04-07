Азербайджанские каратисты завоевали 4 медали на международном турнире (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские каратисты приняли участие в международном турнире, проходившем в Новосибирской области России.
Как передает Trend со ссылкой на İdman.biz, представители Азербайджана завоевали 4 медали.
Сборная Азербайджана завоевала 3 медали в соревнованиях по кумитэ и 1 медаль в ката. Наивысшего результата добился Аминага Гулиев, выступавший в весовой категории до 60 кг. Он поднялся на высшую ступень пьедестала почета.
В индивидуальном кумите
Аминага Гулиев (60 кг) – 1 место
Гусейн Мамедли (67 кг) – 3 место
Мурад Гаджизаде (84 кг) – III место
В ката
Рамиля Гейдарова – 2 место