Назначен новый главный тренер ФК "Араз-Нахчыван"

БАКУ /Trend/ - Эльмар Бахшиев назначен главным тренером футбольного клуба "Араз-Нахчыван".

Как передает в понедельник Trend со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба клуба.

Сегодня со специалистом был подписан контракт, после чего главный тренер, которого членам команды представило руководство клуба, вывел команду на первую тренировку.

Тренерский состав также изменился. Помощниками тренера назначены Хагани Мамедов и Расим Рамалданов.

Отметим, что за свою футбольную карьеру Бахшиев защищал цвета клубов "Хазар Университети", "Интер", "Хазар-Лянкаран", "Нефтчи" и "Габала", а также провел более 30 игр в составе сборной Азербайджана.

Эльмар Бахшиев выиграл Кубок Азербайджана будучи главным тренером "Габалы".

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