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В Азербайджане в I квартале 2024 года активными мерами занятости охвачено до 98,6 тысячи человек

Общество Материалы 10 апреля 2024 12:38 (UTC +04:00)
В Азербайджане в I квартале 2024 года активными мерами занятости охвачено до 98,6 тысячи человек

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В январе-марте текущего года, активными мерами занятости Государственного агентства занятости при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана охвачено до 98,6 тысячи человек.

Как сообщили в среду Trend в министерстве, из них 44,2 тысячи человек были обеспечены работой, а 683 человека были привлечены к программе самозанятости для создания мелких семейных хозяйств.

В указанный период агентством были организованы курсы профессиональной подготовки для 3,4 тысячи безработных, а 50,3 тысячи человек получили профориентационные услуги.

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