В Азербайджане в I квартале 2024 года активными мерами занятости охвачено до 98,6 тысячи человек

БАКУ /Trend/ - В январе-марте текущего года, активными мерами занятости Государственного агентства занятости при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана охвачено до 98,6 тысячи человек.

Как сообщили в среду Trend в министерстве, из них 44,2 тысячи человек были обеспечены работой, а 683 человека были привлечены к программе самозанятости для создания мелких семейных хозяйств.

В указанный период агентством были организованы курсы профессиональной подготовки для 3,4 тысячи безработных, а 50,3 тысячи человек получили профориентационные услуги.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!