В Азербайджане расширится круг лиц, чье образование будет оплачиваться государством (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 24 апреля состоялось очередное заседание комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по науке и образованию в формате видеоконференции.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Милли Меджлис.

Открывая заседание, председатель комитета Бахтияр Алиев сообщил, что в повестку заседания вошли два законопроекта в третьем чтении - о внесении изменений в закон "Об образовании" и "Об увековечении имени шехида и льготах семьям шехидов", а также изменения в законопроекты "О статусе и социальной защите граждан, принимавших участие в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и пострадавших в результате этой аварии", "О ветеранах", "О статусе беженцев и вынужденных переселенцев (лиц, перемещенных внутри страны)", "О социальной защите детей, потерявших родителей или оставшихся без родительского попечения", "О профессиональном образовании" и "О правах инвалидов".

Информируя о законопроектах, председатель комитета отметил, что предлагаемые изменения в оба документа по своей сути схожи. Предлагаемые изменения в закон "Об образовании", представленные на обсуждение, определили полный круг лиц, нуждающихся в социальной защите, оплата обучения которых осуществляется за счет средств государственного бюджета в период обучения в образовательных учреждениях на платной основе. Во втором законопроекте предлагается закрепить это положение и в других соответствующих законах.

В ходе обсуждений законопроектов выступили члены комитета по науке и образованию Эльдар Гулиев, Джейхун Мамедов, Парвин Керимзаде, Иса Габиббейли и Фатма Йылдырым.

По окончании обсуждений оба законопроекта были рекомендованы к рассмотрению на пленарном заседании Милли Меджлиса.

В онлайн-заседании приняли участие депутаты Ульвия Агаева, Тамам Джафарова, Кямиля Алиева, Афет Гасанова, Рафаэль Гусейнов, Мушфиг Мамедли, Агия Нахчыванлы и другие.

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