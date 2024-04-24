Жизнь детей с хроническим заболеванием требует постоянного врачебного контроля - минздрав Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Жизнь детей с хроническим заболеванием требует постоянного контроля за состоянием здоровья и соблюдения рекомендаций врача.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство здравоохранения Азербайджана, об этом в официальном Instagram-аккаунте минздрава сказала врач-педиатр Научно-исследовательского института педиатрии имени К.Я.Фараджевой Сабина Джафарова.

Педиатр отметила, что контакт с инфекцией (бактерией или вирусом) может привести к серьезным осложнениям и усугубить тяжесть хронического заболевания.

"Прививки помогают защититься от инфекций. Однако вакцинация таких детей требуют тщательного выбора и применения индивидуальной тактики вакцинации.

Приступить к вакцинации следует после изучения анамнестических данных, особенностей перинатального периода, психофизического развития и перенесенных заболеваний", - подчеркнула педиатр.

Сабина Джафарова также упомянула, что если ребенок находится в состоянии острого заболевания, то его освобождают от прививок на период заболевания.

"При различных хронических заболеваниях детей прививают в фазе ремиссии. В таких случаях возможность начать вакцинацию врач определяет после осмотра ребенка, ознакомления с данными его обследования, лечения, консультации с соответствующими специалистами: неврологом, аллергологом, отолариногологом и другими специалистами.

Детей с ослабленным иммунитетом можно вакцинировать только инактивированными вакцинами. ВИЧ-инфицированных детей, без клинических проявлений заболевания и отсутствии иммунодефицита, прививают всеми вакцинами календаря прививок", - сообщила она.

Педиатр также добавила, что все дети с иммунодефицитными состояниями, кроме плановых прививок, должны ежегодно прививаться против гриппа.

Отметим, что министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев подписал приказ о проведении 21-27 апреля 2024-года "Недели иммунизации" во всех городах и районах республики.

Согласно документу, руководителям всех медицинских учреждений Азербайджана, независимо от их организационно-правовой формы, поручено провести "Неделю иммунизации" во всех городах и районах республики.

В документе также отражены такие важные вопросы, как привлечение в течение "Недели иммунизации" к вакцинации детей, которые по какой-либо причине исключены из иммунизации, и проведение мониторинга в районах с низким охватом прививок.

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