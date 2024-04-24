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Создано юрлицо публичного права "Гянджинский государственный аграрный колледж"

Общество Материалы 24 апреля 2024 19:27 (UTC +04:00)
Создано юрлицо публичного права "Гянджинский государственный аграрный колледж"

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - При юридическом лице публичного права "Азербайджанский государственный аграрный университет" создано юридическое лицо публичного права "Гянджинский государственный аграрный колледж".

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов, сообщает Trend.

Согласно документу, министерство сельского хозяйства должно принять меры по государственной регистрации Гянджинского государственного аграрного колледжа, решить другие вопросы, вытекающие из постановления.

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