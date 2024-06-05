В Баку пройдет национальный финал "Red Bull Car Park Drift Azerbaijan" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - 9 июня на территории Приморского бульвара в Баку состоится национальный финал одного из самых захватывающих дрифт-соревнований в мире - "Red Bull Car Park Drift".

Как сообщает в среду Trend, за чемпионство в финале, который пройдет при совместной организации Автомобильной федерации Азербайджана (AAF), компании "Red Bull" и операционной компании "Бакинское городское кольцо" при поддержке Управления Приморского бульвара, будут бороться 16 самых опытных участников гонки. Победителем станет тот, кто, по мнению международного жюри, мастерски преодолеет препятствия и продемонстрирует лучший дрифт. Он же будет представлять Азербайджан в мировом финале "Red Bull Car Park Drift" в Омане, в котором примут участие представители 25 стран.

Всемирно известный Абдо Фегали, совершивший самый длинный дрифт в Абу-Даби в 2012 году, имя которого занесено в "Книгу рекордов Гиннеса", в очередной раз приедет в Баку, чтобы поддержать участников соревнований. Отметим, что Абдо Фегали также был гостем "Red Bull Car Park Drift Azerbaijan" в прошлом году. Он также является победителем первой гонки "Red Bull Car Park Drift" в Ливане в 2008 году.

Чтобы зрителям было удобнее наблюдать за ходом финала, они могут приобрести билеты на трибуны на сайте iTicket.az или в кассах города.

Кроме того, на территории, где пройдет финал, предусмотрены различные развлечения для зрителей. Специальным гостем мероприятия станет известный исполнитель Орхан Зейналлы. Он выступит на дрифт-треке со своими любимыми хитами, чтобы придать особой остроты скоростным гонкам, полным препятствий.

Ждем всех любителей дрифта 9 июня в 14:00 на территории паркинга Площади Государственного флага.

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