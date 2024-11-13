В Молдове отметили День Победы Азербайджана (ФОТО)

Фото: Государственный комитет по работе с диаспорой Азербайджанской Республики

БАКУ /Trend/ - Конгресс азербайджанцев Молдовы по случаю 8 ноября – Дня Победы Азербайджана организовал праздничное мероприятие перед посольством страны в Молдове.

Как сообщили Trend в Государственном комитете Азербайджана по работе с диаспорой, чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Молдове Ульви Бахшалиев открыл мероприятие вступительным словом и поздравил участников с Днем Победы.

Посол отметил, что 8 ноября 2020 года стало днем гордости для всех азербайджанцев, когда справедливость была восстановлена.

Участники мероприятия почтили память героев, погибших во время Отечественной войны, а также память общенационального лидера Гейдара Алиева, возложили цветы к бюсту великого лидера.

"Мы выиграли самую большую битву в истории современного Азербайджана - вернули Карабах" - отметил председатель КАМ Эльчин Байрамов в своем выступлении.

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