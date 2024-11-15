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Самолет Norse Atlantic Airways совершил экстренную посадку в Баку

Общество Материалы 15 ноября 2024 08:53 (UTC +04:00)
Самолет Norse Atlantic Airways совершил экстренную посадку в Баку

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Капитан воздушного судна авиакомпании Norse Atlantic Airways, выполнявшего рейс Брно–Пхукет, направил запрос на экстренную посадку в Международный аэропорт Гейдар Алиев для дозаправки, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Самолет Boeing 787 успешно приземлился в Бакинском аэропорту в 07:55 по местному времени. В связи с изменением маршрута и увеличением продолжительности полета командир принял решение о дозаправке.

Международный аэропорт Гейдар Алиев оперативно обеспечил все необходимые условия для дозаправки и продолжения рейса.

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