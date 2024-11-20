Азербайджан демонстрирует видение будущего, в котором стороны работают вместе для решения климатических проблем - Анар Гулиев

БАКУ /Trend/ - Третья министерская встреча по урбанизации и изменению климата - это прекрасная возможность принять участие в открытых и конструктивных дискуссиях по вопросам развития и городской повестки.

Об этом сказал председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Анар Гулиев, выступая на пресс-конференции в рамках COP29, сообщает Trend.

"Основной целью было убедиться, что городская повестка соответствует климатической повестке. Эта встреча министров особенно поддерживает такой подход. Объединяя все заинтересованные стороны на COP29, Азербайджан демонстрирует видение будущего, в котором многоуровневые и многосекторные заинтересованные стороны работают вместе для решения климатических проблем и превращения городских пространств в устойчивые экосистемы. Мы также должны признать важные инициативы, которые легли в основу сегодняшнего обсуждения", - сказал он.

Отметим, что решение о проведении COP29 в Азербайджане было принято 11 декабря прошлого года на пленарном заседании COP 28 в Дубае.

11 ноября на Бакинском олимпийском стадионе состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая продлится до 22 ноября. Мероприятие является самым масштабным, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые проходит в регионе в Азербайджане.

Основное ожидание от COP29 заключается в согласовании справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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