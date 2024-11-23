БАКУ /Trend/ - В Баку началась демаркировка дорожных отметок на полосах COP29.

Об этом в субботу в ответ на запрос Trend сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана.

Было отмечено, что специальные полосы движения COP29, организованные в рамках транспортного обеспечения 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), успешно организованной Азербайджаном, создали условия для эффективной организации транспортных операций, беспрепятственного, безопасного и своевременного доступа участников мероприятия к местам проведения мероприятий.

В общей сложности в ходе мероприятия были осуществлены перевозки более 600 тысяч пассажиров. Как сообщалось ранее, требования в связи с полосами, не входящими в сеть специальных полос общественного транспорта, а именно проложенных для организации транспортных операций COP29, утратят силу после завершения мероприятия. С этой целью Агентством были начаты работы по демаркировке соответствующих дорожных отметок и линий. До 25 ноября данные работы будут завершены, говорится в сообщении Агентства.

Напомним, что 11-22 ноября в Азербайджане проходила 29-й сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно прошло в Азербайджане.

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