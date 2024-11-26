ОАЭ поддержат процесс разминирования в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Правительство Объединенных Арабских Эмиратов через посольство этой страны в Азербайджанской Республике окажет финансовую поддержку гуманитарной деятельности по разминированию, проводимой в Азербайджане.

Как сообщает во вторник Trend, информацию об этом распространило Агентство по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA).

Было отмечено, что с этой целью был подписан Меморандум о взаимопонимании между председателем правления ANAMA Вугаром Сулеймановым и чрезвычайным и полномочным послом ОАЭ в Азербайджане Мохаммедом Аль Блуши.

"В рамках деятельности предусмотрена поддержка соответствующей деятельности ANAMA, усиление его технического потенциала, приобретение необходимого оборудования, а также проведение просветительских мероприятий против минной опасности на территориях, расположенных вдоль бывшей линии соприкосновения.

В рамках церемонии подписания состоялась встреча сторон. Вугар Сулейманов поблагодарил другую сторону за вклад ОАЭ в гуманитарную деятельность по разминированию, осуществляемую в Азербайджане.

На встрече гостю была предоставлена подробная информация о масштабах массового загрязнения освобожденных от оккупации территорий минами и другими взрывными устройствами, о масштабной гуманитарной деятельности по разминированию, осуществляемой в направлении устранения существующей проблемы. Также была подчеркнута важность привлечения международных ресурсов и важность партнерства в борьбе с минной проблемой, с которой сталкивается Азербайджан.

Посол Мухаммед Аль Блуши отметил, что эта помощь, оказанная Объединенными Арабскими Эмиратами, осуществляется в целях поддержки гуманитарной деятельности по разминированию дружественной Азербайджанской Республики.

В ходе встречи между сторонами состоялся обмен мнениями о поддержке деятельности по борьбе с минной угрозой и перспективах дальнейшего развития сотрудничества в этой области", - говорится в информации Агентства.

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