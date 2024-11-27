Стало известно количество лиц, обеспеченных средствами реабилитации в этом году

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за 10 месяцев этого года средствами реабилитации было обеспечено 10,3 тысячи лиц с инвалидностью.

Об этом в среду сообщили Trend в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Было отмечено, что Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации в январе-октябре этого года предоставило 82,8 тысячи средств реабилитации лицам с инвалидностью.

"Из них 4,6 тысячи инвалидных колясок (в том числе 153 моторных инвалидных колясок), 1,7 тысячи протезов нижних и верхних конечностей, а также 2 тысячи слуховых аппаратов, 2,3 тысячи костылей и 149 корсетов.

Этим лицам предоставлено 2,9 тысячи пар обувных протезов, 5,4 тысячи пар ортопедической обуви и другие средства реабилитации", - говорится в сообщении ведомства.

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