В Азербайджане вносится изменение в закон о прохождении службы в органах юстиции

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане уволившимся по собственному желанию работникам органов юстиции будет выплачено единовременное пособие.

Как сообщает в пятницу Trend, этот вопрос нашел отражение в предложенной поправке к закону "О прохождении службы в органах юстиции", которая обсуждалась сегодня на заседании Милли Меджлиса.

Так, сотруднику органа юстиции, прекратившему прохождение службы в органах юстиции в связи с подачей письменного заявления об увольнении по собственному желанию, будет выплачено единовременное пособие в 6-кратном размере должностного оклада.

После обсуждений поправка была вынесена на голосование и принята в третьем чтении.

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