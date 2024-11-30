В Доме культуры Азербайджана в Праге начинаются уроки национального танца

Фото: Государственный комитет по работе с диаспорой Азербайджанской Республики

БАКУ /Trend/ - Дом культуры Азербайджана, расположенный в Праге, начинает обучение азербайджанским национальным танцам для детей старше 8 лет в рамках проекта "Танцевальная мастерская", автором которого является Ленай Сеидали-заде.

Как сообщили Trend в Государственном комитете по работе с диаспорой, основной целью организации уроков является пропаганда национального танца и музыки за пределами Азербайджана, популяризация танцев как важного средства духовного и физического воспитания.

Танцы будут преподавать профессиональные педагоги и хореографы, приглашенные из Баку, ученики народной артистки, выдающегося хореографа, кавалера орденов "Шараф" и "Шохрат" Розы Джалиловой.

Занятия будут проводиться в Доме культуры Азербайджана каждое воскресенье.

Регистрация продлится до 5 декабря 2024 года. Первое занятие состоится 8 декабря 2024 года.

Телефон для дополнительной информации: +420 774 713 343.

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