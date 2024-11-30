В Ханкенди организована концертно-выставочная программа по случаю создания Карабахского университета (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Факультетом искусств Карабахского университета в городе Ханкенди по случаю годовщины создания университета организована концертно-выставочная программа.

Как сообщает Trend, мероприятие началось с исполнения хором факультета искусств Государственного гимна Азербайджанской Республики и минуты молчания в память шехидов, погибших за территориальную целостность страны.

В мероприятии приняли участие министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев, заместитель министра Идрис Исаев, другие должностные лица министерства и представители общественности Ханкенди.

Ректор Карабахского университета Шахин Байрамов выступил на мероприятии со вступительной речью. Он поприветствовал гостей и отметил особые моменты годичной деятельности университета. Говоря о достижениях, достигнутых за этот период, ректор сказал, что Карабахский университет играет важную роль в системе образования страны. Байрамов подчеркнул, что создание университета внесет важный вклад в социально-экономическое и культурное развитие Карабахского региона.

В своем выступлении министр науки и образования Эмин Амруллаев отметил, что Карабахский университет за короткий период добился больших успехов и что деятельность университета в сферах образования, науки и инноваций важна для страны. Министр отметил, что учебный процесс в университете организован по международно признанным стандартам, а студентам предоставляются современные и качественные возможности для получения образования.

На концерте прозвучали произведения известных композиторов в исполнении оркестра «Каденция», известных деятелей искусства, работающих преподавателями факультета искусств, и студентов.

После концерта в выставочном зале факультета искусств были представлены работы преподавателей по специальностям декоративно-прикладного искусства и дизайна.

Отметим, что Карабахский университет был создан 28 ноября 2023 года соответствующим распоряжением Президента Ильхама Алиева.