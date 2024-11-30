В Карабахском университете будут открыты новые специальности – Эмин Амруллаев

ХАНКЕНДИ /Trend/ - В Карабахском университете будут открыты новые специальности.

Как сообщает Trend, об этом сказал журналистам министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев.

Министр отметил, что в следующем учебном году в университет планируется принять до 1500 студентов.

"Это число может измениться. В основном новые специальности будут открываться на базе существующих факультетов. То есть мы постараемся полностью охватить новые области специальностей на действующих факультетах - преподавание химии, биологии, физики, географии, а также охватить другие специальности преподавания", - сказал он.

По его словам, увеличится и количество инженерных специальностей.

"Однозначно этот процесс продолжается до сих пор. Также планируем открыть медицинский факультет. На уровне высшего образования на медицинском факультете планируется открыть как медицинские специальности, так и специальности по сестринскому делу. Кроме того, мы думаем открыть факультет естественных наук", - сказал министр.