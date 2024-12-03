В Сумгайыте произошел взрыв в жилом доме (ФОТО/ВИДЕО) (Обновлено)

БАКУ /Trend/ - Силами МЧС Азербайджана продолжается поисково-спасательная операция в связи со взрывом в квартире пятиэтажного жилого дома на территории 13 микрорайона города Сумгайыт.

Об этом во вторник Trend сообщили в министерстве.

К этому времени из-под завалов были извлечены три человека.

В то же время в TƏBİB сообщили Trend, что в результате инцидента пострадали 3 человека (2 мужчин и 1 женщина). Они были госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи Сумгайытского Медицинского центра. Лица 1977, 2007 и 2010 годов рождения с тяжелыми ожоговыми травмами были помещены в отделение реанимации. В настоящее время один пострадавший находится в тяжелом состоянии, а состояние здоровья остальных оценивается как средней тяжести.

08:45

Как сообщалось ранее, в квартире, расположенной в пятиэтажном жилом доме на территории 13-го микрорайона города Сумгайыт прогремел взрыв, а на место происшествия незамедлительно были привлечены силы МЧС.

Как сообщили во вторник Trend в министерстве, в результате поисково-спасательных мероприятий, проведенных спасателями, один человек был извлечен из-под завалов живым и передан по назначению.

В настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы.

В рамках мероприятий по безопасности жильцы здания были эвакуированы.

В то же время в TƏBİB сообщили Trend, что в результате инцидента пострадали 3 человека (2 мужчин и 1 женщина). Они были госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи Сумгайытского Медицинского центра. Лица 1977, 2007 и 2010 годов рождения с тяжелыми ожоговыми травмами были помещены в отделение реанимации. В настоящее время один пострадавший находится в тяжелом состоянии, а состояние здоровья остальных оценивается как средней тяжести.

08:15

На горячую линию "112" МЧС Азербайджана поступила информация о взрыве в квартире на территории 13-го микрорайона города Сумгайыт.

Как сообщили во вторник Trend в министерстве, в связи с полученной информацией, на место происшествия незамедлительно были привлечены силы Государственной противопожарной охраны МЧС и Службы спасения особого риска, Сумгайытского регионального центра.

07:36

На горячую линию «112» МЧС Азербайджана поступила информация о взрыве в квартире в 13-м микрорайоне города Сумгайыт.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство, в связи с полученной информацией на территорию немедленно были задействованы силы Государственной противопожарной охраны и службы особого риска МЧС, Сумгаитского регионального центра.

07:29 (GMT+4) В Сумгайыте произошел взрыв в жилом доме.

Как передает Trend, инцидент произошел в доме, расположенном в 13-м микрорайоне.

На место происшествия была вызвана скорая медицинская помощь и сотрудники МЧС. По первоначальной версии, причиной взрыва стала утечка газа.

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