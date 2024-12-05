90-летний фонд природы в Баку - Фоторепортаж из Центрального ботанического сада

БАКУ /Trend/ - В Баку был организован медиатур в Центральный ботанический сад, который открылся после проведенных там работ по благоустройству, капитальной реконструкции, строительству и расширению.

Как сообщает Trend, в рамках медиатура было отмечено, что Центральный ботанический сад, созданный в 1934 году с целью охраны существующих во флоре Азербайджана видов растений и генофонда, функционировал как научно-исследовательское учреждение.

Было сообщено, что в ходе ремонта были снесены незаконные постройки различного назначения, в результате работ по капитальной реконструкции и восстановлению территория Центрального ботанического сада доведена с 39 до 45 гектаров. В саду создан входной комплекс, построены соответствующие современным требованиям и строительным нормам новые оранжереи, фонтан, проведен капитальный ремонт существующих оранжерей. Здесь высажены привезенные из зарубежных стран редкие декоративные деревья, кустарники и различные цветы, выращенные в особых условиях.

В саду созданы 3-блочная теплица для выращивания растений, озерный комплекс и смотровая площадка.

На территории сада построено новое четырехэтажное административное здание, а в старинном двухэтажном административном здании, имеющем форму полумесяца, проведены капитальный ремонт и реставрация. В Ботаническом саду возведен современный пешеходный мост длиной 650 метров и установлен лифт. На территории сада будут функционировать два ресторана. Помимо зеленой зоны в форме лабиринта, в саду также созданы детско-развлекательная площадка, место для парковки автомобилей. Старая входная зона отремонтирована с сохранением оригинального стиля.

Построены подземные водохранилища, насосные станции и котельные. Восстановлен забор вдоль территории, проложены пешеходные дорожки, установлены современные скамейки, системы освещения, противопожарной защиты и видеонаблюдения, обновлена система орошения зеленых насаждений, общая площадь которых составляет 26 гектаров.

Сотрудник Trend заснял на камеру красоту сада.