За январь-июнь сотрудники МККК осуществили в Азербайджане 33 посещения заключенных

БАКУ /Trend/ - За январь-июнь текущего года сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) провели 33 посещения заключенных (в 11 пунктах содержания) для оценки условий их содержания, обращения с ними и оказания поддержки для связи с их семьями.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом было сказано на информационной сессии МККК для журналистов.

Отмечено, что при поддержке МККК местными специалистами в области психического здоровья было проведено 1223 сеанса психологической поддержки для 99 детей, репатриированных с Ближнего Востока, и их опекунов.

"Команда МККК провела 18 оценок психического здоровья репатриированных детей и женщин в трех районах.

Специалистами в области психического здоровья было организовано 34 индивидуальных сеанса для 7 человек, пострадавших в результате минных инцидентов. Сотрудники МККК провели 11 оценок психического здоровья и психосоциальной поддержки жертв мин", - отмечено на сессии.

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