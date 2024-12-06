Внесена ясность в дальнейшую судьбу транспортных средств в Азербайджане, переданных на утилизацию

БАКУ /Trend/ - Как указано в соответствующем законе, транспортное средство, отправленное на утилизацию, проходит оценку.

Как передает в пятницу Trend, об этом сообщил журналистам директор ООО "Fors" Сахиб Алиев во время медиатура, организованного на месте утилизации транспортных средств.

С.Алиев сказал, что если у транспортного средства есть исправная запасная часть, она оценивается как пригодная для использования.

"Остальные части делятся по разным видам металлов - цветным и черным. Автомобили, которые окажутся непригодными для использования, будут переработаны в черные и цветные металлы. Черный и цветной металл также ориентированы на производителей металлов и используются по назначению",- добавил он.

Отметим, что согласно с "Государственной программой по безопасности дорожного движения в Азербайджанской Республике на 2019-2023 годы", разработана программа утилизации транспортных средств, а также внесены изменения и дополнения в более чем 10 законодательных актов, связанных с реализацией программы.

В соответствии со вступившим в силу с сентября этого года положениями закона Азербайджанской Республики "Об отходах", касающимися утилизации транспортных средств, за прошедший период ОАО Təmiz Şəhər предприняло меры по регистрации утилизаторов в реестре.

Передача транспортных средств на утилизацию осуществляется добровольно и не носит обязательного характера. Перед передачей на утилизацию транспортное средство должно быть снято с постоянного учета на государственную регистрацию в порядке, установленном законом Азербайджанской Республики "О дорожном движении".

После снятия с учета и передачи транспортного средства утилизатору, лицо, передавшее его утилизатору, получает удостоверяющий документ, который дает право на скидку для приобретения нового транспортного средства местного производства или одноразовую выплату.

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