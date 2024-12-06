Обсуждено сотрудничество между минздравом Азербайджана и Глобальным фондом (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча с портфолио-менеджером Глобального фонда Ольгой Авдеевой.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минздрав, поприветствовав гостей, министр здравоохранения Теймур Мусаев подчеркнул, что Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с Глобальным фондом.

"Регулярные встречи министерства здравоохранения с миссиями Глобального фонда способствуют укреплению сотрудничества", - отметил он.

Министр отметил, что Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией почти 20 лет активно участвует в содействии мероприятиям по борьбе с туберкулезом в нашей стране.

"В настоящее время в Азербайджане успешно реализуются проекты Глобального фонда, которые вносят важный вклад в борьбу с туберкулезом", - сказал он.

Теймур Мусаев также напомнил, что в марте прошлого года Всемирная организация здравоохранения сертифицировала Азербайджан как страну, свободную от малярии.

По словам министра, успех в борьбе с малярией стал возможен также благодаря многолетней всесторонней поддержке партнеров, лидирующее место среди которых занимает Всемирная организация здравоохранения.

В свою очередь Ольга Авдеева подчеркнула, что Глобальный фонд совместно с министерством здравоохранения Азербайджана реализует ряд важных проектов в стране.

Высоко оценив сертифицирование Азербайджана как страны, свободной от малярии, портфолио-менеджер Глобального фонда отметила, что это достижение стало возможным благодаря самоотверженности медицинских работников, а также целенаправленной профилактике, раннему выявлению и лечению всех случаев малярии.

На встрече также состоялся обмен мнениями по текущему состоянию сотрудничества, потенциальным возможностям его развития и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.