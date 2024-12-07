В Азербайджане введены ограничения на встречи в воинских частях

БАКУ /Trend/ - В целях охраны здоровья новобранцев в Азербайджане из-за вероятности роста заболеваемости респираторными вирусными инфекциями сезонного характера в связи с понижением температуры воздуха в зимний период, было введено временное ограничение на встречи в воинских частях.

Как сообщает в субботу Trend, об этом говорится в совместной информации, распространенной министерством обороны и министерством здравоохранения Азербайджана.

Отмечается, что закрытие воинских частей и ограничение на общение с общественностью позволяет командно-начальствующему составу и военно-медицинскому персоналу проводить эффективные профилактические мероприятия в целях охраны здоровья военнослужащих.

"Благодаря проведению просветительских бесед с личным составом, доведению до них правил правильного питания и личной гигиены, важности комплексных профилактических мероприятий при повседневной деятельности обеспечивается предотвращение случаев заболевания.

Учитывая обеспечение эффективности мер, принимаемых в целях предупреждения случаев заражения респираторными вирусными инфекциями, просим общественность бережно относиться к здоровью военнослужащих и с пониманием отнестись к вышеуказанному ограничению, и не посещать воинские части", - говорится в совместной информации ведомств.