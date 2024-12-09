В Азербайджане может снизиться арендная плата за землю

БАКУ /Trend/ - Одним из изменений, которые будут внесены в Налоговый кодекс, является освобождение от НДС арендной платы, взимаемой юридическими лицами за аренду земли, тем самым со следующего месяца аренда земельных участков не будет облагаться НДС.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом в своем аккаунте в социальной сети Facebook написал депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, экономист Вугар Байрамов.

Было отмечено, что это изменение носит стимулирующий характер и приведет к снижению расходов предпринимателей и увеличению их доходов.

"Так, предприниматели, предлагающие аренду земельных участков, освобождаются от уплаты НДС.

С другой стороны, это может повлиять на стоимость аренды земли, а также на расходы предпринимателей. Так, при определении арендной платы за землю стороны договоривались о 18-процентном налоге к аренде. Несмотря на то, что этот налог платит юридическое лицо, эта стоимость в большинстве случаев учитывалась в цене, при заключении договора. Поскольку с нового года вступает в силу льгота по НДС, это может привести к снижению арендной платы за землю.

В целом, это изменение послужит как укреплению бухгалтерского учета, так и поддержке предпринимателей", - подчеркивается в публикации.

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