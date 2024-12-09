Обеспечивается возврат в Азербайджан денежных средств от экспорта сельхозпродукции

БАКУ /Trend/ - Как сообщалось, на основании поступившей из Государственного таможенного комитета информации о том, что некоторые субъекты предпринимательства, экспортирующие различные виды продукции в зарубежные страны, не возвращают стране денежные средства в соответствующей валюте, в органах прокуратуры возбуждаются уголовные дела и проводится предварительное расследование.

Об этом Trend сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Отмечается, что в результате проведенных до настоящего времени следственных мероприятий по уголовным делам прокуратурами Сумгайыта и Гянджи, Абшеронской, Губинской, Хачмазской, Сабирабадской, Исмаиллинской, Гёйчайской, Шамкирской, Газахской, Тертерской прокуратурами, а также прокуратурой Нахчыванской АР, обеспечен возврат денежных средств от купли-продажи в размере более 21 миллиона долларов США (более 35,7 миллиона манатов по курсу соответствующего периода) на счет уполномоченного банка в стране.

Органами прокуратуры продолжается выполнение необходимых процессуальных мероприятий по данной категории уголовных дел, то есть по возврату денежных средств, полученных различными лицами в результате экспорта товаров и продукции, на счета уполномоченных банков в нашей стране.

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