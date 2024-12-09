Информация о звуках взрывов в Гяндже не соответствует действительности, на полигоне проходят учения - Агентство развития медиа

БАКУ /Trend/ - Информация, распространяемая рядом пользователей социальных сетей о том, что в городе Гянджа слышны звуки взрывов и наблюдается интенсивное движение машин скорой медицинской помощи, не отражает действительности и направлена на создание паники в обществе.

Об этом говорится в сообщении Агентства развития медиа, передает Trend.

"Министерство обороны Азербайджанской Республики уже заявило, что в соответствии с планом подготовки на текущий год, подразделения Сухопутных войск проводят тактические учения на полигоне Сейфали, и оснований для беспокойства нет.

Считаем недопустимым распространение и тиражирование ложной информации в сегменте социальных сетей. Призываем общественность доверять только информации, предоставляемой официальными источниками, а журналистов, общественных активистов - проявлять принципиальность в отношении подобных случаев, не поддаваться влиянию лживых информационных кампаний", - отмечается в сообщении.

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