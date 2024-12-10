В Азербайджане устанавливается новый штраф за продажу алкогольных напитков ниже минимальной цены

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане устанавливается новый штраф за продажу алкогольных напитков по цене ниже установленной минимальной цены.

Как сообщает во вторник Trend, вопрос об этом нашел отражение в поправке к Уголовному кодексу Азербайджана, которая обсуждалась сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Согласно проекту, за продажу алкогольных напитков, по цене ниже установленной минимальной розничной цены, на физические лица будет наложен штраф в размере 100 манатов, на должностные лица - в размере 800 манатов, а на юридические лица - в размере 2 тысяч манатов.

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