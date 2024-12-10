В Азербайджане разрабатываются проекты правовых актов в связи с частными пенсионными фондами

БАКУ /Trend/ - Одним из часто обсуждаемых вопросов сегодня является создание негосударственных (частных) пенсионных фондов. По данным министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана, для создания этих фондов разрабатывается более 20 проектов нормативных правовых актов.

Об этом в своем аккаунте в социальных сетях написал депутат Милли Меджлиса, экономист Вугар Байрамов, сообщает Trend.

"В большинстве развитых государств граждане очень активно пользуются частными пенсионными фондами. Так, по достижении пенсионного возраста граждане могут получать пенсию не только из государственного, но и из частного фонда", - говорится в публикации.

Он отметил, что сумма пенсии, выплачиваемая из частного фонда, будет напрямую зависеть от накоплений.

По словам депутата, наряду с этим, очень важна надежность частного пенсионного фонда.

"Если у нас будут созданы такие пенсионные фонды, средства будут накапливаться в манатах, и будет осуществляться их управление. Поэтому здесь важно формирование первоначального капитала, повышение надежности. В связи с этим после создания частных пенсионных фондов было бы целесообразно провести индексацию накопленных в них средств и застраховать валютные риски. Поэтому важно, чтобы был разработан и представлен более совершенный механизм.

Осуществление пенсионного обеспечения через частные фонды является широко распространенной практикой во всем мире. В настоящее время такие фонды действуют в Германии, Великобритании, Ирландии, Турции и др. странах", - говорится в публикации.

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