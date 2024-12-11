БАКУ /Trend/ - В районе станции метро "8 Ноября" в Баку установлены новые пешеходные светофоры.

Как сообщает в среду Trend, информацию об этом распространил Центр интеллектуального управления транспортом при министерстве внутренних дел Азербайджана.

Отмечается, что и жители, живущие поблизости, и пассажиры, пользующиеся метро, более комфортно переходят дорогу в этом районе.

"Центр интеллектуального управления транспортом при МВД продолжает работу по обеспечению безопасности участников дорожного движения.

С этой целью Центром установлены новые пешеходные светофоры в Насиминском районе, на улице Джейхуна Салимова, возле станции метро "8 Ноября". Агентством наземного транспорта на дороге проложена пешеходная полоса. Тем самым обеспечивается удобный переход пешеходов через дорогу", - говорится в сообщении Центра.

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