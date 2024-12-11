Названо количество иностранцев, получающих образование в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В 2024-2025 учебном году в Азербайджане обучаются 11 тысяч иностранных студентов из 105 стран.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в отчете, представленном на Форуме по интернационализации науки и высшего образования.

Отмечается, что по сравнению с прошлым годом наблюдается увеличение числа студентов на 1000 человек.

"В текущем учебном году больше всего студентов обучалось по медицинским, экономическим, управленческим и технологическим специальностям. Подавляющее большинство иностранных студентов обучаются в Бакинском государственном университете.

Впервые в текущем учебном году 7 граждан Азербайджана обучаются в Казахстане через межправительственную стипендиальную программу",- подчеркивается в отчете.

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