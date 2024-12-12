В посольстве Азербайджана в Китае состоялась церемония почтения памяти Общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По случаю Дня памяти Общенационального лидера азербайджанского народа, выдающегося государственного деятеля Гейдара Алиева 12 декабря в посольстве Азербайджанской Республики в Китайской Народной Республике состоялась церемония почтения его памяти.

Как сообщили Trend в посольстве, сначала был возложен венок к бюсту Общенационального лидера Гейдара Алиева в посольстве, его память была почтена минутой молчания.

Затем состоялся осмотр фотовыставки, освещающей жизнь и деятельность великого лидера.

Посол Азербайджана в Китае Буньяд Гусейнов поведал о жизненном пути выдающегося государственного деятеля, Общенационального лидера Гейдара Алиева, посвятившего всего себя делу создания и развития могучего Азербайджанского государства, рассказал о его неоценимых заслугах в деле укрепления государственности страны. Он отметил, что Гейдар Алиев вошел в историю как мудрый руководитель, выдающийся стратег и политический лидер с воистину глобальным мышлением. Гейдар Алиев вывел азербайджанский народ и государство из исторических трудностей и перипетий, заложил надежную основу нового Азербайджана.

В результате прагматичной и дальновидной политики достойного продолжателя политического курса Гейдара Алиева, Победоносного Верховного Главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева, наряду с восстановлением территориальной целостности и суверенитета, наша страна превратилась в самое стремительно развивающееся, сильное и авторитетное государство региона.

Буньяд Гусейнов, также, поведал о роли Гейдара Алиева в развитии азербайджано-китайских связей, об особом значении в двусторонних отношениях визита великого лидера в Китай в 1994 году.

В заключении был продемонстрирован созданный при поддержке Фонда Гейдара Алиева фильм İz (След), посвященный жизни и деятельности великого лидера.

В мероприятии приняли участие живущие и учащиеся в Китае соотечественники, а также экипаж самолета, выполнявшего в этот день рейс национальной авиакомпании AZAL по маршруту Баку-Пекин-Баку.