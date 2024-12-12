Министр здравоохранения Азербайджана о лже-хирургах

БАКУ /Trend/ - Более года назад группа пластических хирургов обратилась в министерство здравоохранения по поводу пластических лже-хирургов.

Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев, передает Trend.

Он отметил, что совместно с соответствующими структурами проводятся предварительные разбирательства.

"В результате разбирательств были выявлены преступные действия лже-врачей, которые предоставляли гражданам дезинформацию через социальные сети, заманивая их к себе и используя непрофессиональные методы лечения.

В связи с этим собранные материалы были направлены в Генеральную прокуратуру и создана рабочая группа. Информация об этих лже-хирургах была представлена общественности в результате журналистского расследования. Но работа над этим велась около года. Приняты определенные нормативные акты, приостановлены изменения их специальностей. Проведены специальные разбирательства в отношении каждого лица", - добавил министр.

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